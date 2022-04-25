В Германии прокомментировали планы возвращения дипломатов в Киев

В МИД Германии заявили, что изучают возможность возвращения дипломатов в Киев

В МИД ФРГ заявили, что постоянно мониторят ситуацию на Украине и уже изучают возможность возвращения дипломатов в Киев. Такие планы прокомментировала представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе, цитату приводит РИА Новости.

«Могу сказать, что мы постоянно наблюдаем за ситуацией, даем актуальную оценку, в том числе в вопросе, как и когда мы сможем быть представлены на месте дипломатически», — подчеркнула дипломат.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США тоже рассматривают возможность возобновить работу диппредставительства в Киеве, но только когда это будет позволять ситуация с безопасностью. В украинской столице уже возобновили работу посольства Франции и Италии.