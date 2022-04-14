Франция решила вернуть посольство на Украине в Киев

Глава МИД Франции Ле Дриан сообщил, что посольство республики вернулось в Киев

Посольство Французской Республики на Украине вернулось из Львова в Киев и возобновило свою работу, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в коммюнике внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

«Министр [в ходе телефонного разговора] проинформировал своего украинского коллегу [Дмитрия Кулебу] о решении французских властей перевести посольство Франции на Украине в Киев из Львова, где оно находилось с начала марта. Это [возвращение] произойдет очень скоро и позволит Франции еще больше углубить свою поддержку Украины во всех областях в ответ на военные действия, начатые Россией 24 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Решение о переводе посольства страны во Львов было принято 28 февраля «по причине угроз в украинской столице». Посол Франции и сотрудники дипведомства продолжали работу и оказывали поддержку соотечественникам, которые остались на территории Украины.

11 апреля МИД Франции объявил о решении выслать из страны еще шесть российских дипломатов. Там отметили, что шестеро «российских агентов», которые якобы действовали под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила национальным интересам Франции, были объявлены персонами нон грата.