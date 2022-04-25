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В российском городе задумали набирать контрактников на параде Победы

В Уфе организуют пункт набора военнослужащих по контракту на параде Победы

Фото: Globallookpress.com

Власти Уфы задумали набирать контрактников на военною службу прямо на параде в честь Дня Победы. Об этом во время оперативного совещания правительства Башкирии сообщил вице-премьер Ирек Сагитов, соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Российский чиновник рассказал, что перед Государственным драматическим театром будет организована выставка ретроавтомобилей, которая пройдет с 14:00 8 мая и до 23:00 9 мая.

«Там же мы организуем пункт призыва граждан на военную службу по контракту. Здесь же устроим военно-полевую кухню на пять тысяч порций», — объяснил вице-премьер.

Он также добавил, что на параде Победы в городе ожидается большое количество людей. Само мероприятие состоится 9 мая с 10:00 до 10:40 по местному времени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о неуместности парада 9 мая из-за ситуации на Украине. По его словам, он ни разу не слышал подобных доводов.

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Никита Абрамов
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