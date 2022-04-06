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Кремль ответил на вопрос о неуместности парада 9 мая из-за ситуации на Украине

Песков заявил, что не слышал доводов о неуместности парада на 9 мая из-за Украины

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не слышал доводов о неуместности проведения парада на 9 мая на фоне проведения специальной операции на Украине. Об этом в среду, 6 апреля, пишет РИА Новости.

«Я ни разу не слышал, честно говоря, об этих доводах, поэтому, я, наверное, оставлю без ответа. Я не думаю, что здесь требуется какой-то ответ», — сообщил пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы на Красной площади пройдет 7 мая. Кремль также сообщил, что аккредитация журналистов на освещение мероприятий, приуроченных к праздничному мероприятию, уже открыта.

5 апреля Дмитрий Песков уточнял, что День Победы в России будет праздноваться в 2022 году так же, как и всегда.

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Евгения Куликова
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