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В Кремле раскрыли детали подготовки ко Дню Победы

В Кремле сообщили, что генеральная репетиция парада ко Дню Победы состоится 7 мая

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы на Красной площади пройдет 7 мая. Такие детали подготовки ко Дню Победы раскрыли в Кремле, сообщается на официальном сайте.

9 мая, в день военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также пройдет возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Кроме того, Кремль сообщил об открытии аккредитации журналистов на освещение мероприятий, приуроченных к годовщине Победы.

Ранее, 5 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о праздновании Дня Победы. По его словам, праздник будет отмечаться в 2022-м так же, как и всегда.

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Анастасия Шейкина
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