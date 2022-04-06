В Кремле раскрыли детали подготовки ко Дню Победы

В Кремле сообщили, что генеральная репетиция парада ко Дню Победы состоится 7 мая

Генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы на Красной площади пройдет 7 мая. Такие детали подготовки ко Дню Победы раскрыли в Кремле, сообщается на официальном сайте.

9 мая, в день военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также пройдет возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Кроме того, Кремль сообщил об открытии аккредитации журналистов на освещение мероприятий, приуроченных к годовщине Победы.

Ранее, 5 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о праздновании Дня Победы. По его словам, праздник будет отмечаться в 2022-м так же, как и всегда.