Стартовала всероссийская акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты»

Ученые, предприниматели, общественные деятели проведут тысячи уроков в российских школах

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов дали старт просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты». В рамках проекта выдающиеся ученые, предприниматели, медиаменеджеры, государственные и общественные деятели, представители творческих профессий проведут тысячи уроков в школах по всей стране с 25 по 29 апреля.

Лекции, мастер-классы и открытые дискуссии будут посвящены перспективам и новым возможностям, которые открываются перед молодежью в науке, культуре, искусстве, бизнесе, спорте и других сферах. Спикеры не только расскажут о том, что они лучше всего знают по роду своей деятельности, но и выслушают мнения школьников и ответят на их вопросы.

«Сейчас перед каждым из вас открывается время возможностей. Наступают перемены, происходят изменения практически во всех сферах, причем во всем мире. Важно, чтобы у каждого из вас была возможность определиться, как можно раньше, кем вы хотите стать в жизни, каких целей добиться. Для этого нужно понять себя через историю своей страны. Если не опираться на традиции, культуру и прошлое Родины, невозможно двигаться вперед. Неслучайно именно сегодня на историю и культуру России делаются попытки атаки извне. Нас хотят ослабить, оторвать от корней, но этого не произойдет, в первую очередь, благодаря вам», — заявил в приветственном слове Сергей Кириенко.

За пять дней лекторы Российского общества «Знание» и приглашенные спикеры посетят площадки образовательных организаций по всей стране, в том числе и в небольших населенных пунктах. Онлайн-трансляция мероприятия доступны на сайте и в официальном сообществе просветительской организации в VK.

«В рамках просветительской акции Российского общества "Знание" "Поделись своим Знанием. Новые горизонты" вас ждут онлайн-лекции, пройдет более 5 000 встреч в школах с интересными, яркими людьми — руководителями как государственных органов, так и крупных компаний; великими российскими спортсменами; выдающимися учеными с мировым именем; состоявшимися бизнесменами. И все эти люди смогут поделиться собственным опытом, расскажут, как они делали в жизни свой выбор, справлялись с трудностями, почему они выбрали свою профессию. Всем им без исключения в какой-то момент казалось, что есть проблемы, с которыми невозможно справиться. Но они преодолели сложности, став только сильнее. Увидев их опыт, вы сможете не просто перенять его, а посмотреть на них как на живой пример, задать спикерам вопросы. Не зря Российское общество "Знание" — это не только лекции, а диалог», — добавил Сергей Кириенко.

Первую лекцию провел Сергей Кравцов. Его выступление было посвящено новым возможностям цифровой образовательной среды.

«В последнее время наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Многочисленные санкции, кибератаки, провокации, запреты и ограничения на поставки оборудования, использование программного обеспечения, цифровых сервисов, — начал свою лекцию Сергей Кравцов. — Все отрасли оказались под тщательно спланированным серьезным враждебным давлением. Но отечественная сфера образования заранее начала готовиться к полноценному и независимому от зарубежных стран, качественному и безопасному функционированию своих сервисов. Еще в 2021 в 15 регионах нашей страны был запущен эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды. Он подразумевает создание платформы ФГИС "Моя Школа", а также сервиса видео-коммуникаций "Сферум"».

Партнерами всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием. Новые горизонты» выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования России, Министерство здравоохранения России, Министерство сельского хозяйства России, Министерство труда и социальной защиты, Газпром-Медиа Холдинг, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всероссийские конкурсы «Большая перемена» и «Твой ход» — проекты Росмолодежи, входящие в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», АНО «Национальные приоритеты», Российский этнографический музей и другие ведущие организации страны.

В сентябре 2021 года в рамках марафона «Новое Знание» прошла первая всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием». Уроки от лекторов Общества «Знание» прошли в стенах российских школ, куда успешные предприниматели, ученые и государственные деятели вернулись, чтобы поделиться своим опытом с подрастающими поколениями. Всего состоялось более 5 000 просветительских мероприятий.

