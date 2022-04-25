Зеленский поздравил Макрона с переизбранием

Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах и назвал его настоящим другом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с переизбранием на второй срок. Соответствующие сообщения он опубликовал в своем Twitter-аккаунте на украинском и французском языках.

Зеленский назвал Макрона «настоящим другом Украины» и пожелал ему новых успехов на благо французского народа. «Я ценю его поддержку и убежден, что мы вместе идем вперед к новым общим победам. Навстречу сильной и единой Европе», — написал украинский лидер.

По итогам подсчета 96 процентов голосов действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 56,54 процентов. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 43,46 процента избирателей.

Ранее после объявления первых результатов выборов протестующие установили баррикады в центре французского города Ренн. Сообщалось о подожженных мусорных баках и столкновениях с полицией.