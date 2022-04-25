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Агроном дала рекомендации по санитарной обрезке больных деревьев в саду

Агроном Мелехова посоветовала начинать санитарную обрезку сада с молодых деревьев

Фото: Shutterstock

Агроном Марина Мелехова дала рекомендации по тому, когда и как правильно проводить санитарную обрезку больных деревьев в саду, чтобы у них было больше шансов на восстановление. Ее слова приводит онлайн-издание E1.RU.

Специалист пояснила, что санитарная обрезка сада необходима только в особо запущенных случаях, когда деревья в плохом состоянии: у них много старых, сухих и поломанных ветвей и больных побегов. Проводить эту процедуру надо в сухую погоду и только когда растения находятся в состоянии покоя, то есть с середины сентября и до заморозков или с конца января по апрель. При этом, по словам Мелеховой, удалять за один раз можно не более 25 процентов кроны, иначе дерево может не пережить столь радикальную обрезку.

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Также агроном дала рекомендации, в каком порядке стоит проводить санитарную обрезку зараженных болезнями деревьев. Начинать «лечение» сада надо с молодых деревьев, затем можно переходить к среднезараженным плодоносящим растениям и заканчивать сильнозараженными. В особо запущенных случаях, когда дерево поражено патогеном полностью, Мелехова посоветовала прибегнуть к радикальным мерам и срубить его целиком, чтобы постараться спасти остальной сад.

Кроме того, по мнению агронома, важно сразу же сжечь пораженные вредителями побеги. Их нельзя отправлять в компост или складировать рядом с другими посадками, иначе все усилия по оздоровлению растений будут напрасны.

Ранее садовод с многолетним опытом Клаудиа Джексон поделилась экологичными методами борьбы с садовыми вредителями. Лучшим средством против тли, жуков и червей она назвала базилик.

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Наталья Обрядина
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