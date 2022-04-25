Эксперт назвала экологичные методы борьбы с вредителями в саду

The Sun: базилик назвали лучшим средством против тли, червей и жуков в саду

Садовод с многолетним опытом Клаудиа Джексон назвала экологичные методы борьбы с различными вредителями в саду. Она призвала отказаться от использования химикатов и прибегнуть к правильной посадке растений рядом друг с другом в саду, что поможет защитить их от червей, жуков, тли и других насекомых, говорится в материале издания The Sun.

Эксперт назвала базилик главным «отпугивателем» насекомых, пожирающих растения и плоды. Ссылаясь исследования, Джексон отметила, что химикаты не лучший способ борьбы с вредителями. «Многие химические средства приносят больше вреда, чем пользы», — отметила она, добавив, что они небезопасны и для человека.

Идеальный способ борьбы с садовыми вредителями, по ее мнению, — компаньонная посадка определенных растений рядом друг с другом. «Возьмите базилик, это отличное средство для отпугивания помидорных червей, тли и жуков. Куст базилика защитит другие растения от паразитов», — уверяет Клаудия Джексон, добавляя, что базилик к тому же улучшает вкус растущих рядом помидоров.

Лук и чеснок, по ее мнению, — отличные средства от капустной моли и червей. Они защищают капусту, цветную капусту и брокколи от вредителей, заявила опытный садовод.

Ранее риелторы озвучили минимальную стоимость дачи с видом на море в Сочи. За дачу в Лазаревском — здесь самые выгодные предложения — придется отдать минимум 3,3 миллиона рублей.