Названа минимальная стоимость дачи с видом на море в Сочи

Самая дешевая дача с видом на море в Сочи стоит 3,3 миллиона рублей

Минимальная стоимость дачи с видом на море в Сочи составляет 3,3 миллиона рублей, выяснил местный риелтор Кирилл Флутков. Экспертный материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалиста, всего весной 2022 года в Сочи выставлено на продажу 12,1 тысячи частных домов различного формата. При этом прямой вид на Черное море есть только у 11,5 процента предложений, или у 1,39 тысячи объектов.

Сейчас самый дешевый частный дом, который имеет прямой вид на море, оценивается в 3,3 миллиона рублей. Он расположен в Лазаревском районе. Площадь коттеджа 65 квадратных метров, к нему подведено электричество, есть вода. Площадь придомовой территории всего пять соток. При этом участок располагается под незначительным уклоном.

Самый дорогой дом с прямым видом на море в Сочи предлагается за один миллиард рублей, выяснил Флутков. Названный бюджет позволит приобрести особняк площадью 600 квадратных метров, построенный на участке в семь соток.

«Часто бывает, что небольшой дом оформлен как хозпостройка без возможности прописки, — предупредил риелтор. — Кроме того, надо смотреть на мощности, выделенные на объект, и выделены ли они вообще. Иногда встречаются ситуации, когда вода, например, от соседа забирается».

Ранее в апреле стало известно, что два самых дорогих частных дома в Сочи стоят 2,1 миллиарда и 2 миллиарда рублей. Площадь первого лота — более 1,6 тысячи квадратных метров, он построен на участке 14 соток в Хостинском районе. Этот объект продается с февраля 2020 года. Дом за 2 миллиарда, в свою очередь, был выведен на рынок недавно. Его площадь — 500 метров, размер участка — 1,2 гектара.