Посол заявил об отказе США возвращать российскую собственность

Посол Антонов заявил об отказе США возвращать отобранную российскую собственность

США точно не собираются возвращать отобранную у российской стороны собственность. О подобном отказе американской стороны заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Я твердо убежден, что нам ничего не вернут», — сказал дипломат.

Ранее Антонов отметил, что отъезд 28 российских дипломатов из Вашингтона, который должен состояться до 30 июня, серьезно ударит по работе дипмиссии России. Он также подчеркнул, что американские власти не хотят рассматривать возможности приезда других работников дипмиссии в качестве замены.

В декабре 2016 года Вашингтон закрыл доступ к ряду жилых комплексов на территории США, которые находятся в российской собственности. Подобные действия были предприняты в рамках санкционного пакета от декабря 2016 года, который администрация бывшего американского президента Барака Обамы приняла из-за того, что Москва якобы вмешалась в выборы и пыталась оказывать давление на американских дипломатов. Россия отвергла эти обвинения.