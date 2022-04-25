Мужчина разучился говорить и мог только петь

LIverpool Echo: мужчина после инсульта лишился способности говорить и мог только петь

Житель города Уолласи, графство Чешир, Великобритания, после перенесенной в связи с инсультом операции лишился способности говорить и некоторое время мог только петь. Об этом сообщает Liverpool Echo.

25-летний Доминик Николас работал механиком в Jaguar Land Rover и недавно купил дом. Несмотря на успехи, мужчина страдал от частых перепадов настроения. Он чувствовал то злость, то подавленность, то возмущение, но списывал эмоции на стресс из-за проводимого в доме ремонта.

В августе 2021 года Николас проснулся и обнаружил, что правая сторона его тела онемела. Когда мужчина пытался говорить, он осознал, что разучился это делать — постоянно повторялся и путал слова. Его возлюбленная поняла, что у него произошел инсульт, и вызвала скорую помощь.

Врачи установили, что причиной инсульта стала артериовенозная мальформация головного мозга — редчайшая патология, возникающая из-за неправильного развития кровеносных сосудов. Что касается перепадов настроения, предшествовавших инсульту, то они объяснялись разрывами и заживлением сосудов в той части мозга, которая отвечает за эмоции.

«Когда произошел инсульт, я думал, что умру, закрыл глаза и отключился. Не помню, что происходило дальше, но я не был без сознания. Очнувшись через неделю, я понял, что правая сторона моего тела не шевелится и я нахожусь в реанимации. Я не мог ходить и разучился говорить», — рассказал Николас.

Из-за повреждения левой стороны мозга мужчина не мог использовать правую сторону тела и говорить. У него диагностировали афазию без беглой речи, то есть проблемы с произнесением слов и звуков. Для удаления поврежденных сосудов ему потребовалась сложная хирургическая операция, продолжавшаяся девять часов.

Спустя две недели Николас обнаружил, что может спеть песню Фрэнка Синатры Fly Me to the Moon («Унеси меня на Луну»), так как за музыку и пение отвечает не та часть мозга, которая была повреждена. «Когда я понял, что могу петь, появилась надежда, что в конце концов я смогу и говорить. Но когда речевые способности начали восстанавливаться, у меня больше не было говора, характерного для жителей Мерсиайда. Я говорил как робот или Сири. Это так странно: однажды ты просыпаешься с другим голосом. Мне казалось, что я потерял часть своей личности, но все вокруг рады уже тому, что я снова говорю», — отметил он.

Николас решил, что грустить о произошедшем — пустая трата времени, и начал работать с терапевтом, чтобы заново научиться произносить слова. Это помогло, а со временем ему удалось восстановить даже свое мерсисайдское произношение.

Ранее сообщалось, что голландский подросток на сутки забыл родную речь и заговорил на английском языке после того, как очнулся от анестезии после операции. Этот язык он учил в школе как иностранный и никогда не использовал за пределами школьного класса.