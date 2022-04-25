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В Британии призвали все страны выступить против США

Rai Al Youm: нужно положить конец гегемонии США после санкций против РФ из-за спецоперации

Фото: Pixabay

Обозреватель Саид Халил аль-Абси в статье для британской газеты Rai Al Youm призвал все имеющие право голоса страны объединиться и выступить против США. Его слова публикует издание.

По словам публициста, заморозив резервы Центрального Банка и оказав беспрецедентное давление на страны мира для присоединения к антироссийским санкциям, США совершили преступление. Он считает, что такие действия сильно понижают уровень доверия к мировой финансовой системе и Вашингтону, который может вмиг заморозить резервы любой страны, и способствуют тому, чтобы «гегемонии США» положили конец.

Он пояснил, что весь мир чувствует на себе влияние антироссийских санкций, введенных из-за спецоперации РФ на Украине, препятствующих импорту и экспорту, что приводит к росту цен и дефициту части товаров. «Америка должна прекратить использовать контроль над мировой финансовой системой, с помощью которой оказывает давление на страны и народы мира», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался разрушения Россией НАТО с помощью Варшавы. По мнению Пытеля, «некоторые лица» в Польше якобы продвигают интересы России и угрожают западным блокам.

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Марина Совина
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