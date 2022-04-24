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Польский генерал испугался разрушения Россией НАТО с помощью Варшавы

Польский генерал Пытель заявил, что Россия может разрушить НАТО с помощью Варшавы

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался разрушения Россией НАТО с помощью Варшавы. Его слова, опубликованные на портале Onet, передает РИА Новости.

По мнению Пытеля, «некоторые лица» в Польше якобы продвигают интересы России и угрожают западным блокам. В частности, они реализуют такие тезисы, как «крах западной системы, развал НАТО».

Кроме того, генерал выразил обеспокоенность идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу. По его словам, во многих сферах Варшава якобы находится под влиянием Москвы.

Ранее официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил, что если Россия начнет войну с Польшей, республика будет к ней готова. «И не только мы, но и наши союзники. Все члены НАТО готовы», — заявил дипломат.

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Марина Совина
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