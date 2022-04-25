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Учительница начальной школы назвала пять самых бестактных родительских фраз

Mirror: педагог начальной школы пожаловалась на сальные комплименты от отцов

Кадр: @missksullivan

Учительница начальных классов, ведущая страницу в TikTok под псевдонимом Мисс Салливан, пожаловалась на пять самых бестактных родительских фраз. На пост обратило внимание издание Mirror.

Среди этих комментариев педагог начальной школы назвала те, которые касаются зависти к ее летним отпускам и сокращенным рабочим часам. «Ах, если бы я работала с девяти до трех», «У тебя такие большие отпуска», — приводит пример она. Ей также не нравится, когда значение ее работы преуменьшают: «Кто не может делать, учит» и «Это же как бэбиситтинг».

Обижают мисс Салливан и сальные комплименты от отцов. «Жаль, что ты не моя учительница», — цитирует одну из таких фраз она.

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Александра Лисица
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