В барнаульском зоопарке на свет появились трое тигрят

Появившиеся на свет в Барнаульском зоопарке тигрята попали на видео

Трое тигрят появились на свет в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Об этом сообщается на странице зоопарка во «ВКонтакте».

К посту, опубликованному в группе сотрудником учреждения, прилагается несколько видео. На одном из роликов видно, как взрослая тигрица Багира вылизывает своих детенышей, пока те неуклюже делают свои первые шаги. Еще одна запись запечатлела момент отдыха маленьких тигрят.

«Два богатыря и принцесса», — подписали пост сотрудники пресс-службы «Лесной сказки», рассказывая о новых подопечных.

Как уточняет NEWS.RU, в общей сложности Багира родила уже 27 котят, поэтому в зоопарке ее называют матерью-героиней.