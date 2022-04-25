Выдававшегося себя за генерала СВР афериста снова отдали под суд за хищения

В Москве судят мошенника, который выдавал себя за генерала СВР, за обман на 1 млн долларов

Щербинский районный суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела решальщика Алишера Трифонова, выдававшего себя за генерала СВР и осужденного за мошенничество. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину отдали под суд вместе с двумя сообщниками: тренером московского фитнес-клуба и коммерсантом.

По данным следствия, аферист для новой преступной схемы представился крупным поставщиком овощей и фруктов из Узбекистана. Он предложил знакомым тренера вложить инвестиции в торговлю на «Фуд Сити». Свел организатора аферы с потерпевшими судья московского арбитража. В итоге инвесторы отдали Трифонову один миллион долларов наличными и были обмануты.