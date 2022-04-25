В США предсказали конец культу личности Трампа

Politico: культу личности бывшего президента США Трампа придет конец

Влияние бывшего президента США Дональда Трампа на Республиканскую партию навсегда изменило ее политическую культуру — она стала авторитарной и ультраправой, однако его культу личности придет конец. Таким предсказанием в интервью Politico поделилась американский историк, специалист по авторитарным лидерам Рут Бен-Гиат.

По ее словам, сам по себе приход к власти такого политика напоминает «землетрясение или извержение вулкана», в результате которого происходит концентрация и легитимация экстремизма и беззакония.

«Мачизм (проявление агрессивной маскулинности — прим. "Ленты.ру") [является] там инструментом правления наряду с пропагандой и коррупцией. Продвигаться вперед как мужчина [в этой политической системе] — означает больше походить на Трампа», — заметила эксперт.

Кроме того, по мнению Бен-Гиат, одна из главных стратегий правого авторитаризма — стремление называть демократические системы тираническими, то есть дискредитировать их, чтобы создать некий «миф о свободе».

Таким образом, массовые беспорядки в Вашингтоне, прошедшие после президентских выборов в начале 2021 года, фактически создали движение, способное оставить Трампа у власти, а также работали психологически — помогали его последователям не считаться с тем, что он проиграл. «Это поддерживает его образ героя, победителя, а также и "обиженного" Трампа, жертву. Жертвенность чрезвычайно важна для всех автократов. Они всегда должны быть самой большой жертвой», — заметила историк.

Собеседница издания добавила, что американцы привыкли к тому, что их лидер — вне зависимости от того, насколько он был популярен — рано или поздно оставляет пост по истечении срока, однако Трамп нарушил такой ход событий. «Он авторитарный, и такие, как он, не могут просто покинуть должность. У них не бывает хороших концовок. (...) И, как я и предсказывала, он не ушел "тихо"», — заключила она.

Большой вопрос, по мнению специалистки, заключается в том, что будет происходить в ближайшие месяцы, так как у экс-главы государства существует необходимость поддерживать свое влияние. При этом, чтобы разрушить культ личности, необходимо судебное преследование и признание виновным — в качестве примера она привела бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, чей культ личности не исчез до тех пор, пока он не был осужден.

14 января 2021 года палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа, обвинив его в подстрекательстве к беспорядкам в Вашингтоне. Тогда протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената — там прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших президентских выборов. Инициатива об импичменте не набрала достаточного числа голосов, и бывший президент был оправдан.