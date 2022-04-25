Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина застряла в снегу и шесть дней выживала в лесу благодаря йогурту

ABC 8 News: в США женщина шесть дней выживала в заснеженном лесу благодаря йогуртам

Фото: Tor Erik Schroder / Reuters

Жительница США застряла на автомобиле в заснеженном лесу в штате Калифорния и шесть дней выживала благодаря йогурту. Об этом сообщает ABC 8 News.

48-летний Джастин Лонич и 52-летняя Шина Галлетт пытались проехать по грунтовой дороге во время сильного снегопада. Через несколько километров они застряли в снегу и решили дождаться утра в машине. Когда рассвело, оказалось, что автомобильный аккумулятор разрядился.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Лонич и Галлетт решили попробовать дойти пешком до шоссе. Однако женщина не смогла идти, так как подошвы ее ботинок стерлись. Вскоре после этого она и Лонич потеряли друг друга из виду.

Мужчина пытался ее найти, но не смог. Он шел два дня, находил убежища, разводил огонь и в конце концов добрался до шоссе. На попутной машине ему удалось доехать до города Сасанвилл и рассказать о произошедшем полиции.

Когда снегопад утих, патрульная служба подняла вертолет, который работал в связке с наземной группой. Привлечь к поискам больше авиации было невозможно из-за плохих погодных условий.

Через несколько часов полицейские обнаружили автомобиль. Галлетт оказалась внутри, она была очень взволнована, но жива и невредима. Все эти дни она питалась йогуртом, который оказался у нее с собой. В упаковке было шесть баночек, по одной на каждый день. Перед тем, как ее нашли, она съела последнюю. Вместо воды ей приходилось есть снег.

Галлетт рассказала, что видела пролетавший вертолет, но поскольку ее автомобиль находился в лесистой местности, пилот его не заметил.

Ранее сообщалось, что в американском штате Аризона 53-летняя женщина шесть дней шла к людям после аварии в пустыне, питаясь травой. Она несколько дней сидела на дереве и ждала помощи, затем слезла и направилась в сторону железной дороги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине
Народная милиция ДНР раскрыла потери потери ВСУ за сутки
Депутат Милонов стал ведущим шоу о геях на YouTube
В ходе спецоперации заметили стелс-танк
В Южной Осетии назвали дату второго тура президентских выборов
Блогерша пять лет носила одно и то же платье на вечеринки и удивила подписчиков
Швеция получила гарантии безопасности от Запада на время решения вопроса о НАТО
Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в Москве
В тубдиспансере россиянин убил соседа по палате во время ссоры
Врач связал боль в пупке со смертельно опасным заболеванием
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.