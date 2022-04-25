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Врач назвала девять основных признаков закисления организма

Врач Бакулина: для здоровой иммунной системы нужна щелочная среда

Фото: engin akyurt / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бакулина назвала россиянам девять основных признаков закисления организма и объяснила его опасность. В статье для издания «Доктор Питер» она написала, что для здоровой иммунной системы и правильного функционирования внутренних органов нужна щелочная среда, поэтому очень важно следить за состоянием кислотно-щелочного баланса.

Врач напомнила, что основным признаком ацидоза, или нарушения кислотно-щелочного баланса, может быть нарушение пищеварения, проблемы со стулом, а также тошнота. Это, по ее мнению, может привести к воспалению слизистой оболочки желудка и прочим негативным последствиям.

Следующим признаком, по словам гастроэнтеролога, может быть склонность к простудным заболеваниям или бронхитам. Кислая среда, объясняет Бакулина, не дает организму противостоять вирусным инфекциям, поэтому человеку часто приходится брать больничный.

Головокружение, выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей, проблемы с зубами, бессонница и сильная усталость, по мнению эксперта, также могут указывать на чрезмерное закисление организма.

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«Чтобы проверить закисление организма, нужно воспользоваться лакмусовой бумажкой. Сначала ее нужно окунуть на пару секунд в слюну, а затем сравнить оттенок на специальной шкале. Также определить уровень кислотности помогут общие анализы крови и мочи, показатели работы печени, почек и уровень глюкозы», — объяснила Бакулина и добавила, что в большинстве случаев достаточно скорректировать рацион питания, чтобы оперативно справиться с проблемой.

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Юлия Кальницкая
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