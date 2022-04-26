В Кремле прокомментировали письмо премьера Пакистана Путину

Песков заявил о желании Кремля продолжать диалог с новыми властями Пакистана

Россия действительно заинтересована в развитии диалога с Пакистаном, однако она не всегда готова публиковать дипломатические переписки с партнерами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что премьер Пакистана Шахбаз Шариф написал письмо российскому президенту Владимиру Путину. Его слова приводит РИА Новости.

«Дипломатическую переписку мы не всегда обнародуем, не всегда публикуем. Чаще всего мы это не делаем, но то, что Россия действительно сохраняет заинтересованность в развитии диалога с Исламабадом и развитии самого широкого спектра торгово-экономических отношений, это действительно так», — рассказал представитель Кремля.

9 апреля парламент Пакистана вынес вотум недоверия уже бывшему премьер-министру Имрану Хану. По информации местных СМИ, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны. Перед голосованием по вотуму недоверия спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку. Затем Шарифа избрали новым премьером страны. По некоторым данным, после этого он написал письмо Путину, в котором выразил надежду на укрепление отношений с Москвой.