Rambler&Co рассказал о предпочтениях россиян в стиминговых сервисах

У трети (33 процента) россиян количество подписок на аудио- и видеосервисы не изменилось

После того, как в начале 2022 года многие западные стриминговые сервисы перестали работать на территории России, у трети (33 процента) россиян количество подписок на аудио- и видеосервисы не изменилось. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, изучившего изменения в предпочтениях интернет-пользователей.

У 21 процента опрошенных подписок стало меньше, у 11 процентов — больше. Остальные пользуются стриминговыми платформами не на постоянной основе.

При этом 39 процентов респондентов тратят на подписки до 200 рублей в месяц, 28 процентов – от 200 до 400 рублей. 21 процент готовы платить за контент более 600 рублей, 12 процентов — от 400 до 600 рублей в месяц.

Большинство респондентов (62 процента) уже не могут представить свою жизнь без подписок на видеосервисы. Из них 34 процента не ощутили потерь после ухода зарубежных компаний с российского рынка, так как всегда пользовались отечественными платформами. 26 процентов сменили западные аналоги на российский сервис, 23 процента временно отменили все действующие подписки. 17 процентов пока продолжают пользоваться услугами иностранных компаний.

В марте-апреле 2022 года из каталогов видеосервисов россияне предпочитали следующие жанры: 15 процентов — комедии, 14 процентов — фантастику, 13 процентов – детективы, 12 процентов — приключения, 10 процентов — документальные фильмы. Остальные категории набрали менее 10 процентов голосов. Okko поделился собственной статистикой по запросам пользователей, согласно которой в топ-5 самых популярных жанров онлайн-кинотеатра входят: драма, комедия, детектив, фантастика, приключения.

К подпискам на музыку привыкли 38 процентов россиян. Большинство из них (39 процентов) всегда пользовались российскими стриминговыми платформами, 23 процента перешли на них после ухода зарубежных компаний. 21 процент респондентов пока продолжают слушать музыку на сервисах, доступ к которым в стране ограничен, у 17 процентов не осталось активных подписок на аудио.

В марте-апреле чаще всего на музыкальных платформах респонденты слушали поп-музыку (17 процентов), рок (17 процентов), рэп и хип-хоп (14 процентов), R&B и фанк (14 процентов), электронику и танцевальную музыку (13 процентов). Остальные жанры и направления набрали менее 10 процентов. Согласно внутренней статистике аудиосервиса Звук, топ-5 любимых жанров россиян — это поп-музыка, хип-хоп, рок, электроника, рэп.

Россияне также высказались о вариантах потребления зарубежного контента в условиях его ограниченности на территории страны. Так, 40 процентов опрошенных не исключают для себя возможности обращения к альтернативным источникам ограниченного контента, при этом продолжая оплачивать подписку на российские сервисы, 36 процентов предпочитают платить за любимые фильмы и музыку, 24 процента скорее обратятся к пиратству.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 20 по 25 апреля 2022 года, охват составил более 400 тысяч пользователей, среди которых 70 процентов мужчин и 30 процентов женщин в возрасте 18–45 лет.