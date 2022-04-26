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Российские полицейские обезвредили вооруженного дебошира

Житель Иркутска трое суток удерживал в квартире женщину с ребенком, угрожая им ножом

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Иркутске полицейские обезвредили вооруженного 25-летнего дебошира, который в течение трех дней удерживал в квартире знакомую и ее несовершеннолетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, на днях в полицию обратилась 28-летняя иркутянка с сообщением о том, что в квартире у ее подруги несколько дней находится мужчина, который никуда ее не отпускает, отказывается уходить и ведет себя агрессивно.

Когда на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, злоумышленник закрыл перед ними дверь и сказал, что никуда не уйдет, при этом в руках у него был нож. Вскоре при участии сотрудников МЧС полицейские проникли в жилище. Нарушителя, который был пьян, доставили в отдел полиции.

В отношении него составили административный протокол по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.

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Елизавета Новикова
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