Девять россиян пострадали в ДТП с участием маршрутки и иномарки

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и иномаркой под Саратовом у села Сторожевка

Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и иномарки под Саратовом у села Сторожевка. Об этом сообщает во вторник, 26 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства пояснил, что в маршрутке находились 20 человек. По данным источника, пострадавшим в ДТП россиянам потребовалась госпитализация.

Официальной информации от правоохранительных органов в Саратовской области по произошедшему пока нет.

Ранее в Твери один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи.

От удара автомобиль скорой вылетел на остановку общественного транспорта и сбил ждущих автобус горожан.