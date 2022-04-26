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Девять россиян пострадали в ДТП с участием маршрутки и иномарки

Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и иномаркой под Саратовом у села Сторожевка

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и иномарки под Саратовом у села Сторожевка. Об этом сообщает во вторник, 26 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства пояснил, что в маршрутке находились 20 человек. По данным источника, пострадавшим в ДТП россиянам потребовалась госпитализация.

Официальной информации от правоохранительных органов в Саратовской области по произошедшему пока нет.

Ранее в Твери один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи.

От удара автомобиль скорой вылетел на остановку общественного транспорта и сбил ждущих автобус горожан.

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Анна Щербакова
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