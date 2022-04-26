Девять россиян пострадали в ДТП с участием маршрутки и иномарки
Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и иномаркой под Саратовом у села Сторожевка
Девять человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса и иномарки под Саратовом у села Сторожевка. Об этом сообщает во вторник, 26 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства пояснил, что в маршрутке находились 20 человек. По данным источника, пострадавшим в ДТП россиянам потребовалась госпитализация.
Официальной информации от правоохранительных органов в Саратовской области по произошедшему пока нет.
Ранее в Твери один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи.
От удара автомобиль скорой вылетел на остановку общественного транспорта и сбил ждущих автобус горожан.