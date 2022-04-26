Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в российском парке

Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в парке во Владимирской области

Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в парке «Сосенки» в городе Александров Владимирской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник, 26 апреля, в администрации Александровского района.

В районной администрации уточнили, что россиянина, бросившего гранату, удалось задержать. Глава администрации Александровского района Анна Кузнецова заверила, что сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Здоровью и жизни граждан ничего не угрожает, отметила она.

Предполагается, что один из жителей Александрова бросил гранату в ходе конфликта с рабочими, производившими благоустройство парка, пишет ГТРК-Владимир.

Ранее в Санкт-Петербурге на лестнице жилого девятиэтажного дома произошел взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал. Из жилого дома эвакуировали 66 человек.