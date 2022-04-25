На лестнице жилого дома в Петербурге произошел взрыв
В Санкт-Петербурге на лестнице жилого девятиэтажного дома произошел взрыв
В Санкт-Петербурге в жилом девятиэтажном доме на лестнице произошел взрыв. Об этом сообщил источник ТАСС.
По данным собеседника агентства, в результате никто не пострадал. Из жилого дома эвакуировали 66 человек.
Источник уточнил, что взрыв неустановленного устройства произошел на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажом.
Ранее в Ступино в жилом доме произошел взрыв газа, из-за которого погибли шесть человек, в том числе трое детей. Предварительной причиной ЧП назвали утечку бытового газа из-за неисправного оборудования. В результате взрыва были полностью разрушены четыре квартиры и еще пять повреждены.