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На лестнице жилого дома в Петербурге произошел взрыв

В Санкт-Петербурге на лестнице жилого девятиэтажного дома произошел взрыв

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в жилом девятиэтажном доме на лестнице произошел взрыв. Об этом сообщил источник ТАСС.

По данным собеседника агентства, в результате никто не пострадал. Из жилого дома эвакуировали 66 человек.

Источник уточнил, что взрыв неустановленного устройства произошел на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажом.

Ранее в Ступино в жилом доме произошел взрыв газа, из-за которого погибли шесть человек, в том числе трое детей. Предварительной причиной ЧП назвали утечку бытового газа из-за неисправного оборудования. В результате взрыва были полностью разрушены четыре квартиры и еще пять повреждены.

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Анастасия Шейкина
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