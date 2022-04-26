Нидерланды приостановят выдачу краткосрочных виз россиянам

Консульство Нидерландов приостановит выдачу краткосрочных виз россиянам 27 апреля

Консульство Нидерландов в Москве приостановит выдачу краткосрочных виз россиянам с 27 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление дипмиссии.

Уточняется, что решение принято в связи с высылкой сотрудников консульского отдела посольства популярной европейской страны и объявлением их персонами нон грата.

Исключения будут сделаны для запросов на визы по гуманитарным причинам, а также для получения вида на жительство.

Ранее стало известно, что Швейцария возобновит выдачу виз россиянам в полном объеме со 2 мая. В посольстве подтвердили, что страна открывается для международного туризма. Въезд возможен как при наличии национальной визы, так и при действующей многократной шенгенской визе другого европейского государства.