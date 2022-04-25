Открытая для россиян европейская страна возобновит выдачу виз в полном объеме

Швейцария со 2 мая возобновит выдачу виз россиянам в полном объеме

Визовый центр Швейцарии TLS в Москве со 2 мая возобновит выдачу виз россиянам в полном объеме. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В посольстве Швейцарии подтвердили, что страна открывается для международного туризма. Въезд возможен как при наличии национальной визы, так и при действующей многократной шенгенской визе другого европейского государства.

Сейчас путевки в Швейцарию представлены в системах бронирования нескольких российских туроператоров. Так, компания BSI Group предлагает разные форматы отдыха: экскурсионные туры, оздоровительные программы или путешествия по горным озерам. Например, тур «Выходные в Женеве» на две ночи обойдется в 48,8 тысячи рублей на двоих, авиабилеты в стоимость не входят.

Туроператор KMP Group предлагает путевки от 408 евро (примерно 32 тысячи рублей) на двоих без перелета. По данным АТОР, в конце мая билеты на рейс в Швейцарию с пересадкой в Стамбуле обойдутся минимум в 192 тысячи рублей на одного пассажира. «Таким образом, туры в Швейцарию на три ночи стоят сейчас в районе 230-250 тысяч рублей на двоих», — уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что Швейцария со 2 мая снимет все ограничения на въезд, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. Россиянам для посещения страны потребуется национальная или шенгенская виза.