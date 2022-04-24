Швейцария снимет все ограничения на въезд из-за пандемии

Власти Швейцарии снимут все COVID-ограничения на въезд в страну со 2 мая

Власти Швейцарии со 2 мая полностью снимут ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, на въезд туристов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой государственный секретариат по вопросам миграции.

«С этого дня будут действовать обычные правила въезда», — говорится в сообщении ведомства.

Большая часть ограничений внутри страны, как отмечают чиновники, прекратила действовать еще с 1 апреля. Россиянам для посещения страны потребуется национальная или шенгенская виза.

Ранее, 1 апреля, Белоруссия сняла все ограничения на пересечение границы, действующие из-за пандемии COVID-19. Новые правила распространяются как на граждан республики, так и на иностранцев, которые пересекают границу через наземные пункты пропуска.