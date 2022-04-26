Ивлеева ответила на вопрос о пластической операции

Ивлеева заявила, что не делала пластическую операцию на лице и обожает «живую» внешность

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева высказалась о пластических операциях. Отношение к хирургической коррекции внешности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Ивлеева, отвечая на вопрос поклонника, заявила, что не делала пластических операций. «Я обожаю живую внешность, мимику, морщинки! Поэтому очень внимательно слежу за тем, что делает и предлагает мне мой косметолог», — объяснила она.

Телеведущая также подчеркнула, что, по ее мнению, у нее нет «проблем с лицом», требующих хирургического вмешательства.

В 2021 году Ивлеева рассказала, что не намерена менять черты лица. «Я такой родилась и именно этим прекрасна», — добавила она. В 2019 году ведущая также комментировала обвинения подписчиков, что она якобы увлеклась пластическими операциями: поклонники посчитали так, потому что тогда внешность Ивлеевой на фотографиях и видео изменилась. В ответ на обвинения блогерша заявила, что ее лицо выглядело иначе из-за масок в соцсети.

Ранее Ивлеева также сообщила о подготовке к запуску нового телешоу. Она подчеркнула, что для участия в программе много занимается спортом, так как хочет хорошо выглядеть в ней.