Бывший глава полиции Казани освободился из колонии

Экс-начальник полиции Казани, осужденный на 12 лет за подброс наркотиков, вышел из колонии

Борский горсуд в Нижегородской области принял решение освободить из колонии бывшего начальника полиции Казани Руслана Халимдарова, осужденного на 12 лет за должностные преступления, связанные с наркотиками. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил адвокат Всеволод Добрынин.

По его словам, суд по ходатайству защиты заменил наказание в виде пребывания в колонии строгого режима на принудительные работы. Экс-полицейский будет отрабатывать остаток срока в исправительном центре ФСИН в Казани. Он уже вернулся в город из нижегородской ИК-11 для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов.

Халимдаров отсидел почти восемь лет из 12. Его задержали 29 ноября 2013 года вместе с другими высокопоставленными сотрудниками МВД Татарстана — начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по республике Андреем Алексеевым, его коллегами по Казани Дмитрием Андриенко и Маратом Садыховым. Их обвинили в должностных преступлениях и незаконном обороте наркотиков. Позже в деле появились новые фигуранты — оперативники МВД Наиль Сафиуллин и Яков Кононенко. По версии следствия, полицейские предложили ранее судимому казанцу Олегу Кучаеву подбросить знакомому наркотики.

Против Халимдарова было возбуждено второе дело — в 2005 году, по версии следствия, наркополицейские закупили в Казахстане партию запрещенных веществ и похитили гражданина этой страны, выдав его за организатора международного канала поставки наркотиков в республику. Он отрицал вину в этих преступлениях.