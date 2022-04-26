В Татарстане захотели поставить новогодний мюзикл на татарском языке

Активисты попросили Минниханова поддержать создание мюзикла «Әйдә барыйк, кызлар карыйк!»

Активисты молодежного движения обратились к главе Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой поддержать идею создания мюзикла на татарском языке. Как уточняет ИА «Татар информ», просьба прозвучала в ходе встречи президента РТ с молодежью, которая проходила в мультимедийном комплексе истории татарского театра «Шарык клубы».

В агентстве отметили, что просьбу молодежи озвучила певица Саида Мухаметзянова. Она заявила, что мюзикл «Әйдә барыйк, кызлар карыйк!» мог бы стать таким же популярным, как фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». «По сюжету, в город приезжает деревенская молодежь, студенты, рабочие, они стараются адаптироваться к городской жизни, найти свое место, создавать семьи», — рассказала она, добавив, что мюзикл будет поддерживать идеи любви, семьи и верности.

Минниханов идею поддержал, но отметил, что в настоящий момент наблюдается сильный отток молодежи из сел. В связи с этим он предложил учесть эту проблему при проработке сюжета. «Из села в город перебраться нетрудно, а вот из города в деревню — сложнее. Может быть, надо показать оба варианта, сделать комбинацию», — сказал он.

Отмечается, что присутствовавшие на встрече активисты также озвучили и другие идеи: в частности, был поднят вопрос о создании продюсерского центра и новой оперы. Кроме того, обсуждалось включение татарских букв в разные шрифты.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области покажут фильмы татарстанских режиссеров. Жители Тобольска и Тюмени уже смогли посмотреть фильмы «Әпипә» режиссера Ильшата Рахимбая, «Исәнмесез» Ильдара Ягафарова и «Сөмбел» Рамиля Фазлиева и Рашида Маликова. До 15 мая кинопоказы пройдут еще в 15 населенных пунктов региона.

