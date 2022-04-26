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В Тюменской области покажут фильмы татарстанских режиссеров

В Тюменской области стартовали Дни татарстанского кино

Фото: Pixabay

В Тюменской области стартовали Дни татарстанского кино, в рамках которых жителям населенных пунктов региона представят картины режиссеров Республики Татарстан. Об этом пишет «Татар-информ».

Жители Тобольска и Тюмени уже смогли посмотреть фильмы «Әпипә» режиссера Ильшата Рахимбая, «Исәнмесез» Ильдара Ягафарова и «Сөмбел» Рамиля Фазлиева и Рашида Маликова. До 15 мая кинопоказы пройдут еще в 15 населенных пунктов региона.

Отмечается, что Дни татарстанского кино предоставляют возможность проживающим в Тюменской области татарам сблизиться со своей родной культурой и услышать родной язык. Мероприятие проводится в рамках празднования Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

Ранее сообщалось, что в Уфе 1 мая будут запущены городские фонтаны, возле каждого из них организуют концертные программы в честь Праздника Весны и Труда.

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Евгений Шульгин
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