Президент Сербии раскрыл планы о дальнейших отношениях с Россией

Президент Сербии Вучич заявил, что страна сохранит дружественные отношения с Россией

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким в Белграде раскрыл планы страны относительно дальнейших отношений с Россией. По его словам, Белград планирует продолжать свое движение по европейскому пути, при этом прилагая все усилия для сохранения теплых, дружественных отношений с Москвой, сообщает ТАСС.

«Президент Вучич заявил, что в течение своего следующего мандата больше всего внимания уделит экономическому развитию Сербии, и поэтому он привержен сохранению мира и стабильности в регионе и за его пределами. Глава государства выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине и восстановление прочного мира. Президент подчеркнул, что Сербия продолжит идти по европейскому пути при сохранении дружественных отношений с Россией», — сказано в заявлении Вучича, которое передала его пресс-служба.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин на фоне оказываемого Западом давления из-за позиции Белграда по антироссийским санкциям захотел пересмотреть планы по интеграции страны в Европейский союз (ЕС). Обосновывая свою позицию, министр указал, что в настоящий момент доверие сербов к объединению достигло исторического минимума.