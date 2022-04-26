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В Кремле прокомментировали назначение нового правительства Пакистана

Песков заявил о желании Кремля продолжить диалог с новым правительством Пакистана

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Москва рассчитывает на продолжение диалога с Пакистаном при новом правительстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия сохраняет заинтересованность в развитии диалога с Исламабадом и в развитии самого широкого спектра торгово-экономических отношений», — прокомментировал назначение нового правительства Пакистана представитель Кремля.

Он также напомнил, что ранее Россия и Пакистан имели контакты на высшем уровне.

По данным агентства, новое правительство Пакистана было приведено к присяге в президентском дворце 19 апреля.

Ранее премьер-министром Пакистана был избран Шахбаз Шариф. Путин поздравил его с избранием на этот пост. В телеграмме Шарифу президент выразил надежду на «дружественный и конструктивный характер» дальнейших отношений двух стран.

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Константин Лысяков
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