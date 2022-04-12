Путин поздравил победителя выборов премьер-министра Пакистана

Президент Путин поздравил Шарифа с победой на выборах премьер-министра Пакистана

Президент России Владимир Путин поздравил Шахбазу Шарифа с избранием на пост премьер-министра Пакистана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Шариф, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан», — заявил президент России. В поздравительной телеграмме российский лидер выразил надежду на «дружественный и конструктивный характер» дальнейших двусторонних отношений двух стран.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-пакистанского сотрудничества, партнерского взаимодействия в сферах афганского урегулирования и противостояния международному терроризму», — говорится в телеграмме.

9 апреля парламент Пакистана вынес вотум недоверия уже бывшему премьер-министру Имрану Хану. По информации местных СМИ, за вотум недоверия проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны. Перед голосованием по вотуму недоверия спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку.