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Британия ответила на вопрос об обмене попавших в плен граждан

Премьер Джонсон заявил, что вопрос об обмене попавших в плен британцев должен решить Киев

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос об обмене попавших в плен в Мариуполе британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера на украинского политика Виктора Медведчука, заявив, что решение должна принять Украина. Его слова приводит РИА Новости.

«Важно понимать, что Эйден и другие британцы, которые сражаются в составе ВСУ, при попадании в плен не являются заложниками», — сказал премьер Британии, добавив, что эти люди являются военными, на них распространяются права, предусмотренные Женевской конвенцией.

Джонсон уточнил, что возможный обмен «зависит от Украины», которая будет принимать решение по этому вопросу. При этом премьер отметил, что британские власти тесно сотрудничают с украинскими над освобождением пленных британцев.

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Марина Совина
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