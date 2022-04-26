Лавров счел преждевременным появление посредников на переговорах с Киевом

Глава МИД России Лавров заявил, что говорить о посредниках на переговорах с Киевом рано

Министр иностранных дел России Лавров счел преждевременным появление посредников на переговорах Москвы и Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, если есть у кого-то «интересные идеи», Москва готова их выслушать. «О посредничестве как таковом, по крайней мере сейчас, на предыдущих этапах украинские переговорщики речи не вели... Говорить о посредниках на данном этапе, по-моему, рановато», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что российская сторона сначала хочет получить ответ на последний вариант проекта документа, который был передан больше десяти дней назад.

Ранее Лавров заявил, что переговоры с Киевом, начавшиеся на фоне специальной операции России на территории Украины, застопорились.