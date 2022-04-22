Лавров заявил о застопорившихся переговорах России с Украиной

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины застопорились

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной застопорились. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас они застопорились, потому что пять дней назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа», — отметил Лавров.

По его словам, ежедневные заявления украинских властей, в том числе президента Владимира Зеленского, наводят на мысль, «что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой».

Лавров также заявил об «очевидной недоговороспособности» Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В конце февраля между делегациями Москвы и Киева начались переговоры. Очные встречи прошли в Белоруссии и Турции.