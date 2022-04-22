Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лавров заявил о застопорившихся переговорах России с Украиной

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины застопорились

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной застопорились. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас они застопорились, потому что пять дней назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа», — отметил Лавров.

По его словам, ежедневные заявления украинских властей, в том числе президента Владимира Зеленского, наводят на мысль, «что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой».

Лавров также заявил об «очевидной недоговороспособности» Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В конце февраля между делегациями Москвы и Киева начались переговоры. Очные встречи прошли в Белоруссии и Турции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Мединский провел переговоры с Киевом
В Госдуме допустили образование Крымского федерального округа после спецоперации
Врач назвал провоцирующие сильную головную боль продукты
Россиян пообещали не оставлять без туалетной бумаги
Предсказано влияние повышенного налогового вычета на рынок жилья
Представители G7 покинули заседание Всемирного банка из-за российского спикера
«Электроник» Владимир Торсуев завел близнеца собаки из культового фильма
Сообщника вора в законе Васи Бандита приговорили к семи годам за вымогательство
Изучен механизм формирования чувства удовлетворенности жизнью
102-летний мужчина раскрыл алкогольный секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.