Стало известно состояние пострадавшей при стрельбе в детсаду под Ульяновском

Пострадавшая при стрельбе в детсаду под Ульяновском находится в тяжелом состоянии

Женщина, которая пострадала при стрельбе в детском саду под Ульяновском, находится в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что воспитательница получила огнестрельное ранение правого предплечья.

О стрельбе в детсаду «Рябинка», который находится в поселке Вешкайма Ульяновской области, стало известно 26 апреля. Отмечается, что мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа, где и устроил атаку.

По предварительным данным, неизвестный убил няню и двух детей, после чего покончил с собой. На данный момент Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.