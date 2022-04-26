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Россиянка предстанет перед судом за убийство мешавшей ей спать матери

В Уфе 28-летнюю женщину осудят за убийство 49-летней матери, которая мешала ей спать

Фото: СКР по Республике Башкортостан

В Уфе 28-летняя местная жительница предстанет перед судом по делу об убийстве 49-летней матери. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

По данным следствия, вечером 15 февраля этого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла кухонный нож и ударила им мать в шею из-за того, что та мешала ей спать. От полученного ранения женщина скончалась на месте. После этого фигурантка замыла следы крови и переодела мать, а своему сожителю сказала, что она скончалась от естественных причин.

Затем злоумышленница вызвала скорую и полицию, сообщив им ту же версию смерти. Из-за того, что размер раны был маленьким и накануне трагедии женщина долго болела, сначала никто не усомнился в ее словах, однако судмедэкспертиза показала, что потерпевшая погибла от обильного кровотечения в результате полученного колото-резаного ранения.

Сначала обвиняемая отрицала свою причастность, но после предъявления собранных доказательств созналась в содеянном.

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Елизавета Новикова
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