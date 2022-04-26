В Госдуме оценили заявление Володина о терактах со стороны Киева

Депутат Гусев поддержал слова Володина о переходе Киева к терактам против мирных граждан

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что согласен с высказыванием спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина о том, что Украина перешла к терактам против мирных граждан других стран. Слова депутата приводят «Известия».

«Если ее признают террористической страной, необходимо будет комиссии Госдумы по расследованию преступлений на Украине с привлечением прокуратуры и СК расследовать и выявить все преступления (совершенные в Донбассе — прим. «Ленты.ру»)», — сказал парламентарий.

В таком случае, добавил Гусев, нужно будет призвать виновных в преступлениях к ответственности «со всеми вытекающими последствиями».

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Киев после развязывания войны с собственными гражданами перешел к терактам против мирного населения других стран. Депутат Госдумы уверен, что подобные действия киевского режима продиктованы поддержкой нацисткой идеологии.