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Володин отреагировал на подготовку Киевом покушения на российских журналистов

Володин назвал Украину террористическим государством из-за покушения на журналистов

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Украина является террористическим государством. Об этом, комментируя готовившееся покушение Киева на российских журналистов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность за подготовку Киевом покушения на граждан России. Он уточнил, что ФСБ предотвратила покушения на Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и Тиграна Кеосаяна.

«Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран», — написал Володин.

Депутат Госдумы уверен, что подобные действия киевского режима продиктованы поддержкой нацисткой идеологии. Он подчеркнул, что покушения доказывают правильность начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

О покушении на одного из российских журналистов в понедельник, 25 апреля, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры. В ФСБ впоследствии доложили, что покушение готовилось на ведущего Владимира Соловьева. В ведомстве назвали Службу безопасности Украины (СБУ) заказчиком убийства.

Планировавших покушение на журналистов задержали — как сообщает ФСБ, у них изъяли самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья, пистолеты и патроны, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, гранату, а также поддельные украинские паспорта. Позднее также выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства других российских журналистов, среди которых Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев.

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Анастасия Шейкина
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