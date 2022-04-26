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В Совфеде согласились с определением Украины как террористического государства

Сенатор Цеков согласился, что Украина является террористическим государством

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с РИА Новости согласился с определением спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшим Украину террористическим государством из-за планов Киева о покушении на российских журналистов.

«Согласен. Уже давно, после того как они устранили главу ДНР Александра Захарченко. Это было вопиющее событие. Они организовали покушение и признались», — заявил сенатор.

Как подчеркнул Цеков, то, что Украина является террористическим государством, является очевидным фактом. Несмотря на это, политик считает, что для мирного урегулирования ситуации так или иначе необходимо продолжать переговоры с Киевом.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем рассказал, что Москва не собирается отказываться от дальнейших переговоров с Киевом и будет продолжать добиваться разрешения кризисной ситуации дипломатическим путем.

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Марина Совина
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