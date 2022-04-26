Украинцы избили россиянку во время празднования Пасхи

Украинцы жестоко избили россиянку во время празднования Пасхи в Афинах

Группа украинцев жестоко избила гражданку России, историка и археолога Оксану Маряхину во время празднования Пасхи в Афинах. Об этом потерпевшая рассказала РИА Новости.

Маряхина сообщила, что нападавшие били ее ногами, разбили ей голову и лицо. «Уже был вечер, наша компания разошлась, остались четверо человек. На некотором расстоянии была украинская компания, их было человек 30. В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно "Слава Украине!"», — рассказала россиянка.

«Наши ребята — их осталось двое — крикнули "Слава России!". В ответ посыпалась нецензурная брань, угрозы и люди пошли драться, с какими-то предметами в руках», — поведала она. Маряхина уточнила, что первый удар по ней пришелся, когда она пыталась разнять драку: нападавшие ударили ее кастетом или другим железным предметом по лицу.

«Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда упала, били ногами куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах», — сообщила Маряхина. По ее словам, находящиеся рядом посторонние люди прибежали на помощь и вызвали полицию, но она ехала очень долго.

«Первое заявление в полицию я сделала, сейчас я пойду к судебному медэксперту снимать побои, вчера они не работали. У меня однозначно есть сотрясение. У меня разбита голова, разбито лицо. Потом я опять пойду в полицию и дополню информацию, которую сразу не дала, а затем делом займутся адвокаты», — рассказала потерпевшая.

По ее словам, она узнала одного из нападавших. Им оказался некий Виталий Повильчук. Маряхина рассказала, что уже знает его телефон и адрес. «И те, кто меня бил, знают меня. Эти люди хотели этой драки, они выжидали, когда нас останется меньше. У нас компания была большая, но к вечеру все разошлись. Мы ни о чем не сожалеем, мы победим. Уверена, они будут наказаны», — заключила россиянка.

Ранее десятки русскоязычных жителей Германии сообщили о дискриминации, нападениях, травле и вандализме в свой адрес. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев. По его словам в диппредставительство приходят десятки сообщений подобного рода.