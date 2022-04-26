Valio избавится от производства в России

Финская Valio передаст российское производство компании «Велком»

Финский концерн Valio продаст бизнес в России группе «Велком», о решении избавиться от производства в стране говорится на сайте Valio.

«Велком» получит завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в населенном пункте Ершово Одинцовского района Московской области, а также права на бренд Viola. «Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, а также сохранить локальный ассортимент», — отметила финская компания.

По условиям соглашения «Велком» в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, имеет право выпускать и продавать продукцию Valio под брендами, не вошедшими в сделку. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании, заверили в Valio. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки.

В 2020 году продажи российского подразделения Valio в России составили 85 миллионов евро (около пяти процентов от глобальных продаж концерна). В марте Valio принял решение завершить деятельность в России.