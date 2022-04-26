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Лавров назвал препятствие для появления результатов на переговорах с Украиной

Лавров назвал поставки Киеву оружия препятствием для появления результатов на переговорах

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поставки Украине оружия препятствием для появления результатов на переговорах Москвы и Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если это будет продолжаться, конечно, переговоры едва ли будут иметь какой-то результат», — сказал Лавров.

При этом, как утверждает глава МИД, российская сторона привержена переговорному решению и прекращению огня.

«Да, мы за переговорные решения. Как вы знаете, мы сразу же после того, как в начале марта президент [Украины Владимир] Зеленский предложил переговоры, согласились», — сказал Лавров.

По его словам, поведение украинской делегации удручает. «Судя по всему, переговоры их особо не интересуют», — добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что говорить о посредниках на переговорах с Киевом рановато.

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Алевтина Запольская
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