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Умер саксофонист Earth, Wind & Fire Эндрю Вулфолк

Саксофонист группа Earth, Wind & Fire Эндрю Вулфолк умер на 72-м году жизни

Фото: Solomon NJie / GettyImages

Умер саксофонист американской группы Earth, Wind & Fire Эндрю Вулфолк. Об этом сообщает Rolling Stone.

Музыкант скончался на 72-м году жизни. Причина его смерти не уточняется, однако вокалист коллектива Филип Бэйли рассказал, что тот болел на протяжении последних шести лет.

«Он перешел в вечность, из этой страны умирающих в страну живых. Прекрасные воспоминания. Великий талант. Забавный. Конкурентный. Сообразительный. И всегда стильный. Увидимся на той стороне, мой друг», — написал Бэйли в соцсетях.

Вулфолк родился 11 октября 1950 года в Техасе, но вырос в Колорадо, где и встретился с Бэйли. Вокалист пригласил его присоединиться к Earth, Wind и Fire в 1973 году. Песни группы занимали верхние строчки хит-парадов в 1970-х и 1980-х годах. Более десяти раз коллектив номинировался на «Грэмми» и шесть раз становился лауреатом премии. Стиль группы можно определить как смесь соула, джаза, фанка и рока.

Вулфолк учился игре на саксофоне у джазмена Джо Хендерсона и сотрудничал с Филом Коллинзом. В 2000 году музыкант был введен в Зал славы рок-н-ролла.

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Марина Погосян
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