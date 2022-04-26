Россиянин спас змею от машин

В Приморье местный житель спас змею от машин

В Приморском крае местный житель спас от машин змею, которую заметил на автотрассе. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает «МК».

Как отмечается, инцидент произошел неподалеку от реки Комаровка, близ Уссурийска. Мужчина ехал на своем автомобиле, когда увидел змею, пытающуюся переползти дорогу.

Россиянин остановился, вышел из машины и перенес рептилию в безопасное место на обочине, где ей не угрожали другие транспортные средства.

Ранее в апреле сообщалось, что сотрудники МЧС спасли собаку, которая застряла на дрейфующей по реке льдине в Казани. Пса эвакуировали про помощи судна на воздушной подушке и доставили на берег.