У телецентра в Приднестровье нашли 10 бомб

На месте взрывов в приднестровском радиотелецентре обезвредили еще 10 взрывных устройств

На территории приднестровского радиотелецентра в селе Маяк обнаружены 10 взрывных устройств, сообщил следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) на своем сайте.

Отмечается, что заложенные бомбы были найдены при осмотре места взрывов у телецентра, произошедших 26 апреля. Они были обезврежены.

Приднестровские следователи также отмечают, что по фактам двух взрывов, повредивших антенны радиовещательного центра, возбуждено уголовное дело по статье о теракте. «По предварительной информации, ночью 26 апреля группа неустановленных лиц проникла на территорию ПРТЦ "Маяк", произвели закладку нескольких мин и пластита. Утром в 6:40 и 7:05 был произведен взрыв двух объектов», — добавили в ведомстве, заявив о критических повреждениях радиоретранслятора.

Ранее сообщалось, что в результате двух взрывов, произошедших утром 26 апреля на территории приднестровского телецентра, оказались повреждены две вышки радиосвязи. Взрывы вывели из строя две мощные антенны, которые транслировали сигнал российского радио для жителей республики.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Помимо телецентра, 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание министерства государственной безопасности (МГБ) республики в Тирасполе. Позднее стало известно о взрывах рядом с воинской частью в селе Парканы.

Власти республики заявили, что за взрывами стоят люди, проникшие в ПМР с территории Украины.